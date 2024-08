Ministro da Agricultura defende construção de barragens e fim de tanta burocracia

O ministro da agricultura esteve em Campo Maior, no Alentejo, na apresentação do projeto para a construção da rede de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, a partir da Barragem do Abrilongo, no distrito de Portalegre.

Um investimento acima dos 25 milhões de euros que irá beneficiar uma área de mais de 1500 hectares e ajudar a região a ser mais sustentável e competitiva em termos agrícolas.