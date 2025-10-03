Ministro da Defesa afirma não poder esclarecer um assunto fora da sua tutela

"Eu, mesmo que queria ajudar não posso. Sobre isto só quero dizer o seguinte: O primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros já disseram tudo o que havia a dizer sobre o assunto", afirmou Nuno Melo.

O governante falava aos jornalistas, na Covilhã, na qualidade de ministro da Defesa Nacional, sobre as três aeronaves norte-americanas que fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, que segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros deveu-se a uma "falha de procedimento".

Perante a insistência dos jornalistas, Nuno Melo apenas referiu que "terá havido uma questão processual que já foi identificada e que "como bem explicaram não teve origem na Defesa Nacional".

Três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, uma "falha de procedimento", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que quer apurar responsabilidades.