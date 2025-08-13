Ministro da Defesa diz que Forças Armadas não podem combater os incêndios porque lei proíbe

"As Forças Armadas não estão a combater fogos porque não podem combater fogos, porque o Estado as retirou da equação e nos últimos tempos com este Governo e um bocadinho com o anterior quis-se alterar este paradigma para que o Estado tenha meios para ajudar no combate", afirmou Nuno Melo.



"As Forças Armadas não podem fazer aquilo que não é da sua competência, não podem fazer aquilo que o poder político lhe retirou", explicou o ministro. , explicou o ministro.





Sobre o facto de Portugal ser o país do sul da Europa com menos meios aéreos para combater os incêndios e o pedido de ajuda ao Reino de Marrocos, Nuno Melo remeteu responsabilidades para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).





“Os meios que Portugal tem são definidos pela Proteção Civil, as Forças Armadas não têm nada que ver com isso, as Forças Armadas não definem aquilo que é utilizado no combate aos fogos", afirmou.





O ministro da Defesa destacou ainda a aquisição pelo Estado de kits de incêndio e de dois aviões Canadair: “Eu gostava de lhe recordar que foi este Governo que adquiriu Canadair, até 2024 não tinha nenhum (...) fui eu que apresentei ao Conselho de Ministros a resolução que decidiu a aquisição de dois Canadair que vão chegar a Portugal".





Questionado sobre as críticas feitas ao Governo na disposição de meios para o combate aos incêndios, o ministro da Defesa considerou que esta era uma luta desigual e relatizou as críticas uma vez que considerou que "as pessoas estão muito afetadas". Ajuda a Cabo Verde

Após as recentes tempestades que atingiram as ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde, Portugal vai enviar um navio da marinha prestar assistência humanitária.







“Portugal não podia deixar de ser o primeiro país a estar ao lado dos cabo-verdianos no momento de uma tragédia.", defendeu Nuno Melo.



