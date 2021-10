Ministro da Defesa recebido em protesto por militares no Dia do Exército

Paraquedistas, comandos e veteranos protestaram este domingo de forma ruidosa durante a cerimónia deste domingo, em Aveiro, em que se assinalava o Dia do Exército.







Os militares protestaram contra as regras definidas para estas cerimónias, desde logo a proibição de cantar o hino dos paraquedistas, a música Pátria Mãe, e também por ter sido impedido o uso de boina verde, típica dos paraquedistas.





Os manifestantes pediram a demissão do chefe do Estado Maior, que acompanhou João Gomes Cravinho, e muitos militares acabaram por desobedecer às ordens e regras definidas para estas cerimónias.





No fim da cerimónia, a polícia identificou alguns dos militares que se manifestaram. O ministro da Defesa foi vaiado e acabou por ser protegido por uma escola da Polícia do Exército à saída do local.





Em resposta aos jornalistas, Gomes Cravinho escusou-se a comentar o protesto e preferiu destacar que este foi "um excelente dia de celebração e de agradecimento”.





“Este foi um ano extraordinário, muito difícil para as Forças Armadas, para o Exército”, afirmou.