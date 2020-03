Ministro da Educação agradece a professores, famílias e pessoal não docente

Em relação ao facto de a interrupção do ano letivo se prolongar até junho, uma hipótese colocada em cima da mesa pelo primeiro-ministro, Tiago Brandão Rodrigues frisa que quem norteia as atividades humanas "são as autoridades de saúde".



"Não nos podemos esquecer que tido o que fazemos está norteado pelo conhecimento cientifico e pelo que vai acontecendo no dia a dia. Obviamente que o Ministério da Educação e cada uma das escolas tem-se feito cenários", acrescentou o ministro da Educação em entrevista à RTP.



Para o governante, "seria completamente irresponsável dar agira indicações relativamente o que aí vem".



O ministro da Educação deixou um agradecimento aos professores, pais, alunos e pessoal não docente pelo "seu compromisso, sentido de missão e solidariedade como enfrentaram todo isto".



"As escolas têm estado a trabalhar para se adaptarem às novas condições impostas por este surto".



O ministro recorda que as escolas forneceram alimentação a todos os alunos carenciados.



Tiago Brandão Rodrigues sublinha que é muito importante terminar o segundo período e atribui as notas.



"O maior desafio das escolas é tentar não deixar ninguém para trás".



Sobre o facto de existirem muitos professores e alunos sem acesso a um computador ou à internet em casa. O governante afirma que "nada é fácil nesta situação".



"Não é fácil para quem está em isolamento social. Nada é fácil para quem tem de enfrentar uma pandemia generalizada de um vírus (...) mas todas as decisões têm de ser tomadas em função de factos objetivos", frisou.



O ministro sublinha que "no mundo da Educação se procedeu a uma grande transformação num curto espaço de tempo".



"E temos tentado dar as condições para que as nossas escolas (...) com os recursos possíveis se possam adaptar".