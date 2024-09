Ministro da Educação alerta ser preciso repensar a autonomia do ensino superior

Foto: Maria Inês Santos - RTP

As propinas não vão acabar, mas é preciso repensar a autonomia do ensino superior. É o que afirma o ministro da Educação. Fernando Alexandre não deixa claro se as propinas vão ser descongeladas. É uma questão que mexe no financiamento e na autonomia das universidades e dos politécnicos. Uma matéria que o ministro diz que tem de ser repensada.