Ministro da Educação anuncia novo modelo de recrutamento nos próximos meses

Dia 6 de junho há nova manifestação e a Fenprof promete greve às avaliações no final do ano letivo e nova paralisação por distritos durante 18 dias. Já o S.TO.P. vai continuar com a greve por tempo indeterminado.



Ainda assim, o ministro da Educação, João Costa, anuncia um novo modelo de recrutamento nos próximos meses.