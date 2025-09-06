Ministro da Educação assegura estar "sempre disponível" para falar com reitores

"Não, ainda não falei [com o reitor da U.Porto] (...) Estou sempre disponível para falar com os reitores", declarou aos jornalistas o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à margem de uma visita que realizou esta tarde à feira AgroSemana, um evento que está a decorrer na Póvoa de Varzim e onde o ministro entregou os prémios Agrolympics.

O reitor da Universidade do Porto (U.Porto), António de Sousa Pereira, denunciou ter recebido pressões de várias pessoas para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso, segundo o semanário Expresso.

António Sousa Pereira garantiu, num comunicado enviado à Lusa, que não mentiu, e disse que a notícia avançada pelo Expresso refere "pressões de várias pessoas influentes e com acesso ao poder" e, por isso, considerou "estranha" as declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, que acusou o reitor de mentir.

A Federação Académica do Porto (FAP) e a Associações de Estudantes da Universidade do Porto pediram hoje a convocação urgente de um Senado Académico para que os dirigentes responsáveis expliquem o caso dos 30 candidatos ao curso de Medicina.

"A Federação Académica do Porto e as Associações de Estudantes da Universidade do Porto apelam ao diálogo entre o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e o reitor da Universidade do Porto, considerando ainda indispensável a convocação urgente de um Senado Académico, com a presença de ambos", lê-se numa nota de imprensa enviada hoje à Lusa.

Os candidatos ao concurso especial de acesso ao Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Porto (U.Porto) confessaram à Lusa que se sentem lesados pela U. Porto, referindo que mudaram de cidade, abandonaram empregos de anos, investiram em imóveis e desistiram de mestrados.

A FAP também já veio exigir um "inquérito interno" para apurar o porquê do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto informar 30 candidatos da entrada em Medicina sem autorização do reitor da Universidade do Porto.

O PSD veio entretanto pedir uma audição urgente do ministro da Educação e do reitor da U.Porto para prestarem esclarecimentos. O PSD requer ainda a audição do diretor da FMUP, e o PS e a IL também pediram a audição do ministro da Educação no parlamento.