Ministro da Educação diz que vantagens da avaliação digital ultrapassam os riscos

Em resposta à deputada do livre, que acusou o ministro da Educação de não falar com os diretores, Fernando Alexandre lembrou que esta é a nona vez que está a ser ouvido na Assembleia da República e considerou a acusação “muito injusta”.



“Os diretores dizem-nos que é a primeira vez que eles se sentem ouvidos pelo Governo”, afirmou.



Fernando Alexandre deu ainda algumas explicações acerca da época especial. Segundo o ministro, aplica-se aos estudantes que não puderam ir à segunda fase por não terem uma nota final de exame que lhes permitiria formalizar a candidatura.



“A época especial permitirá a todos os alunos que não puderam ir à segunda fase, que não reuniam as condições — porque não é ontem à noite que o aluno sabia a classificação final e se ia à prova de Português que está a ser feita… Era preciso garantir a equidade. Por isso, o aluno vai poder fazer em setembro”, disse.



O ministro garantiu que estes alunos irão concorrer “em igualdade de circunstâncias” à segunda fase do concurso de acesso ao Ensino Superior, para a qual os alunos “concorrem sempre para um número limitado de vagas”.



Fernando Alexandre adiantou ainda que hoje serão dadas todas as informações sobre o acesso à época especial e afirmou que, apesar de o prazo para a candidatura à segunda fase estar previsto terminar a 14 de setembro, deverá ser alargado por mais alguns dias.

