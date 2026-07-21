Ministro da Educação promete que todos os alunos terão notas até ao final da semana

pulse-iconDireto

Ministro da Educação promete que todos os alunos terão notas até ao final da semana

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, participou esta terça-feira numa audição convocada pelo PCP e Livre sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais. Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos.

Joana Raposo Santos, Mariana Ribeiro Soares - RTP / Adicionar como fonte informativa

Foto: António Cotrim - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
RTP /

IL desafia ministro a mostrar documentos que lhe serviram para avançar na digitalização

VER MAIS
A presidente da Iniciativa Liberal desafiou o ministro da Educação a apresentar os documentos que lhe serviram de suporte para avançar com a digitalização dos exames, após falhas antes detetadas no projeto-piloto das provas de filosofia.

Este repto foi transmitido por Mariana Leitão na Assembleia da República, em declarações aos jornalistas, enquanto ainda decorria no Parlamento a audição com o ministro Fernando Alexandre.

Uma audição durante a qual o membro do Governo revelou que não foi feito um relatório formal sobre o projeto-piloto realizado no ano passado com os exames de filosofia. Mesmo assim, foi tomada a decisão de se avançar agora para o alargamento do processo de digitalização à generalidade dos exames nacionais.

"O ministro da Educação disse que lhe foi confirmado que os problemas que tinham sido identificados no projeto-piloto estavam corrigidos. Quem deu essa informação e de que forma é que essa informação foi transmitida, considerando que não há nenhum relatório? E qual é a base de confiança que houve nessa informação para, de facto, se avançar?", questionou a líder da IL.

Mariana Leitão referiu que a IL continua a aguardar respostas do Ministério da Educação em relação a dois anteriores requerimentos que apresentou sobre o processo de exames. E, perante este novo requerimento -- o terceiro --, espera-se que haja uma resposta rápida e que Fernando Alexandre mostre os documentos que lhe permitiram tomar a decisão de generalizar a digitalização no processo de exames.

"É muito importante que o ministro clarifique esta situação, que diga expressamente quais foram as vias que utilizou para receber essa informação, quem é que lhe deu essa confirmação e que apresente os documentos (não havendo um relatório) onde há, efetivamente, a passagem dessa informação de que os eventuais problemas estariam corrigidos e que se estaria em condições de avançar para o alargamento do projeto-piloto aos vários exames nacionais", frisou a presidente da Iniciativa Liberal.

Agência Lusa
PUB
RTP /

Milhares de alunos enfrentam erros nas classificações dos exames nacionais

Problemas podem comprometer o ingresso no ensino superior.

VER MAIS
Há prazos para cumprir no acesso à Universidade e já são muitos os pedidos para nova avaliação das provas.
PUB
RTP /

Segunda fase dos exames nacionais arrancou com alunos ansiosos pelos problemas registados na primeira fase

Em várias escolas do país, há alunos a apresentar muitas dúvidas e incertezas.

VER MAIS
PUB
RTP /

Presidente do conselho diretivo do EduQA nega experimentalismo na digitalização dos exames nacionais

No Parlamento, explicou os erros informáticos que foram identificados no processo e garante que estão resolvidos.

VER MAIS
Luís Pereira dos Santos acredita que a Segunda Fase vai ser mais serena.
PUB
RTP /

Ministro da Educação pede explicações ao ex-presidente do jurí nacional de exames

Fernando Alexandre garante não ter recebido qualquer relatório sobre o teste piloto ao exame de Filosofia do ano passado.

VER MAIS

PUB
Momento-Chave
RTP /

Ministro promete que todos os alunos terão notas até ao final da semana

VER MAIS
O ministro da Educação disse que "todos os alunos" do ensino secundário deverão ter as suas notas dos exames nacionais até "ao final da semana". "Nós temos neste momento um mecanismo para a correção. Espero que no final desta semana todos os alunos tenham a sua classificação", afirmou.
PUB
Momento-Chave
RTP /

PS diz que ministro "será conhecido como Fernando Alexandre, o negligente"

VER MAIS
O líder do grupo parlamentar do PS acusou o ministro de “uma negligência grosseira que colocou em causa os exames de 2026 e a vida de milhares de alunos”.

Para Eurico Brilhante Dias, “o senhor ministro da Educação será conhecido como Fernando Alexandre, o negligente”, porque “é muito evidente que avançámos para um processo sem estarmos preparados”.
PUB
Momento-Chave
RTP /

BE diz que ministro deve deixar Governo

VER MAIS
O deputado bloquista Fabian Figueiredo perguntou “porque é que as famílias têm de pegar pelos erros do ministro da Educação”.

Afirmou ainda que “o que este processo precisa é de menos um membro no Governo”, pedindo a saída do ministro.

Fernando Alexandre respondeu que “há mecanismos de proteção dos alunos e estão a funcionar”, garantindo que os estudantes “não serão prejudicados no seu percurso escolar”.
PUB
RTP /

"Quem mandou afixar pautas foi o JNE"

VER MAIS
Porfírio Silva, do PS, confrontou o ministro da Educação com a afixação das pautas, afirmando que algumas “nunca deveriam ter sido homologadas” e que os "alunos foram sacrificados para salvar face do ministro". 

Em resposta, Fernando Alexandre diz que “quem mandou afixar pautas foi o JNE (Júri Nacional de Exames)”. “Tem essa responsabilidade, cumpriu-a, há erros, todos os anos há erros e por isso há mecanismos de controlo. Este ano surgiram erros devido à novidade do sistema”, explicou.
PUB
Momento-Chave
RTP /

IL quer que ministro assuma a culpa

VER MAIS
Angélique da Teresa, da Iniciativa Liberal, afirmou que os portugueses todos os dias estão sujeitos a falhas do Estado e exigiu que o ministro da Educação assuma a culpa pelos problemas em torno dos exames nacionais.

A deputada pediu ainda que não seja cobrado aos alunos o valor para revisão dos exames.

Fernando Alexandre respondeu que o processo está bem desenhado, “o que tivemos foram problemas técnicos específicos”. Garantiu ainda que as falhas foram corrigidas e a origem dos problemas foi percebida.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Disponibilizados cerca de 227 mil exames nacionais aos alunos

VER MAIS
O ministro da Educação revelou hoje que já foram distribuídos cerca de 227 mil exames nacionais do 11.º e 12.º anos, num universo de quase 300 mil provas, que terão sido entregues a mais de 100 mil alunos do secundário.
PUB
RTP /

Detalhes da época especial serão divulgados hoje

VER MAIS
O ministro da Educação assegurou que serão divulgadas hoje "todas as informações" sobre a época especial de exames que foi criada para os alunos prejudicados com o processo de digitalização dos exames nacionais.

"Hoje serão dadas todas as informações sobre a época especial e serão garantidos os mesmos direitos a estes alunos", disse o ministro da Educação que está a ser ouvido no parlamento sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais a pedido do PCP e do Livre.

Sobre as acusações de que estes alunos seriam prejudicados em relação aos colegas, ao serem "empurrados" para uma segunda fase por falhas na digitalização, Fernando Alexandre sublinhou que "esses concorrem sempre para um número mais limitado de vagas".

"A data final [da época especial] para já é a 14 de setembro, mas terá de ser prolongada por mais alguns dias", disse o ministro, que na segunda-feira reconheceu os erros no processo de classificação das provas e anunciou que os alunos que não tivessem toda a informação necessária para decidir se deveriam ir à 2.ª fase dos exames nacionais, teriam a possibilidade de realizar exames numa época especial no início de setembro.

As datas dos exames nessa nova fase especial implica a alteração do calendário da 2.ª fase do concurso e por isso terá de ser articulado com o Conselho de Reitores das Universidades e com o Conselho Coordenador dos Institutos Superior Politécnicos.

Agência Lusa
PUB
Momento-Chave
RTP /

Ministro frisa que "não mudar traz muitos riscos"

VER MAIS
O ministro da Educação responde agora ao PSD, dizendo que "os países avançam e Portugal tem de acompanhar esse avanço". Fernando Alexandre considera que tal como mudar traz riscos, também "não mudar traz muitos riscos para o país como um todo".
PUB
Momento-Chave
RTP /

"Governo não tem relatório nenhum" sobre teste piloto do exame de Filosofia

VER MAIS
O ministro da Educação disse hoje que "o Governo não tem relatório nenhum" sobre o projeto-piloto de digitalização dos exames nacionais de Filosofia realizados no ano passado, acusando o ex-presidente do Júri Nacional de Exames de nunca o ter entregue.

A declaração de Fernando Alexandre surgiu na sequência de uma entrevista à Radio Renascença do ex-presidente do Júri Nacional dos Exames (JNE), Luís Duque de Almeida, na qual acusou o ministro de não ter solicitado "ao JNE qualquer balanço sobre a prova Filosofia", questionando em que se baseou a tutela para decidir avançar com o processo de digitalização das provas.

Os "erros graves" detetados durante o processo de digitalização das provas de Filosofia não chegaram ao conhecimento da tutela", segundo o ministro, que disse hoje que Luís Duque de Almeida "não deixou relatório nenhum".

"Se tinha informação que não partilhou nem sequer com a Direção Geral da Educação nem com o EduQa. Se tinha essa informação e não a transmitiu vai ter que explicar isso, porque não deu essa informação a ninguém. Foi-se embora em setembro e não deixou relatório a ninguém", acusou.

Para Fernando Alexandre, "se agora, passado um ano, depois de o processo ter tido problemas vem dizer que houve problemas que podiam ter sido antecipados e que não foram [...] vai ter de explicar isso".

O ministro voltou na audição a defender o modelo testado este ano e que envolveu cerca de 300 mil exames do 11.º e 12.º anos.

Agência Lusa
PUB
Momento-Chave
RTP /

PSD acusa oposição de ter "problema de audição"

VER MAIS
O deputado social-democrata Pedro Alves referiu que “a oposição tem um problema de audição” pois está a repetir as perguntas que fez anteriormente na Assembleia da República.

O PSD defendeu ainda que o ministro da Educação teve “coragem política de avançar com um modelo inovador” que trará “melhorias a todo o sistema educativo”.

Pedro Alves considerou que este modelo trás mais rigor no processo de avaliação e também “transparência em todo o processo”.

“Não há experiencialismo neste processo”, assegurou, acrescentando que “nenhum aluno vai ser prejudicado”.
PUB
RTP /

"Não correu bem de início, mas vai correr bem"

VER MAIS
O ministro da Educação admite que esta reforma do Governo em relação aos exames “não correu bem de início, mas vai correr bem”.

Em resposta ao Chega, que o acusou de “lucrar com os dramas das famílias” ao manter o custo de 25 euros pela reapreciação dos exames, Fernando Alexandre argumenta que esta taxa “sempre existiu”.

“A taxa dos 25 euros já existia, sempre existiu, nunca tinha ouvido que fosse contestada porque é devolvida ao aluno se houver uma melhoria da nota”, explicou.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Presidente do EduQa garante que sistema de digitalização foi "testado várias vezes"

VER MAIS
O presidente do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQa) garantiu hoje que o sistema de digitalização das provas foi "testado várias vezes" antes dos exames do secundário, sublinhando que a implementação começou há vários anos, "não co"O sistema de digitalização de fichas de prova foi testado várias vezes", afirmou hoje o presidente do EduQa, Luís Pereira, durante a audição parlamentar sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais, requerida pelos grupos parlamentares do Livre e do PCP, assegurando que foi seguido "um processo de pilotagem sistemático que não começou ontem".

Luís Pereira dos Santos sublinhou que foi um processo gradual que começou com as provas do 9.º ano, ficando os exames nacionais do ensino secundário "para a última fase", depois de testados os sistemas.

"A prova de matemática do 9.º ano utiliza um sistema idêntico e não teve problemas logo na primeira aplicação", disse, referindo-se ao facto de existir uma parte da prova que é feita pelos alunos em papel e posteriormente digitalizada.

"Quem acha que esta é uma transição assética, nunca implementou nada desta complexidade", acusou o presidente do EduQa, na sua primeira declaração pública desde o arranque dos exames nacionais do ensino secundário, que este ano foram pela primeira vez digitalizados.meçou ontem".

Agência Lusa
PUB
Momento-Chave
RTP /

Ministro promete mais "normalidade" e "rigor" na segunda fase dos exames

VER MAIS
O ministro da Educação respondeu ao Chega, dizendo estar certo que se vai avançar para uma segunda fase dos exames “com muito mais normalidade, muito mais rigor” e que no próximo ano estes constrangimentos já não serão um tema.

Fernando Alexandre garantiu ainda “uma transparência como nunca existiu na avaliação externa em Portugal”.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Ministro "ignorou os alertas", acusa Chega

VER MAIS
O Chega quer que o Fernando Alexandre admita que “perdeu o controlo” deste processo e acusou o ministro da Educação de ignorar os alertas, decidindo aplicar o modelo de classificação apesar dos riscos.

A deputada Maria José Aguiar vincou ainda que o ministro quis “manter a todo o custo afixação das classificações a 17 de julho e o resultado ficou à vista”.

O Chega quer que o Governo prolongue o prazo da primeira fase das candidaturas ao Ensino Superior.
PUB
RTP /

"Os diretores dizem-nos que é a primeira vez que se sentem ouvidos pelo Governo"

VER MAIS
Em resposta à deputada do livre, que acusou o ministro da Educação de não falar com os diretores, Fernando Alexandre lembrou que esta é a nona vez que está a ser ouvido na Assembleia da República e considerou a acusação “muito injusta”.

“Os diretores dizem-nos que é a primeira vez que eles se sentem ouvidos pelo Governo”, afirmou.

Fernando Alexandre deu ainda algumas explicações acerca da época especial. Segundo o ministro, aplica-se aos estudantes que não puderam ir à segunda fase por não terem uma nota final de exame que lhes permitiria formalizar a candidatura.

“A época especial permitirá a todos os alunos que não puderam ir à segunda fase, que não reuniam as condições — porque não é ontem à noite que o aluno sabia a classificação final e se ia à prova de Português que está a ser feita… Era preciso garantir a equidade. Por isso, o aluno vai poder fazer em setembro”, disse.

O ministro garantiu que estes alunos irão concorrer “em igualdade de circunstâncias” à segunda fase do concurso de acesso ao Ensino Superior, para a qual os alunos “concorrem sempre para um número limitado de vagas”.

Fernando Alexandre adiantou ainda que hoje serão dadas todas as informações sobre o acesso à época especial e afirmou que, apesar de o prazo para a candidatura à segunda fase estar previsto terminar a 14 de setembro, deverá ser alargado por mais alguns dias.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Livre confronta ministro da Educação com as declarações do antigo presidente do JNE

VER MAIS
Filipa Pinto, deputada do Livre, questionou o ministro da Educação porque não pediu o relatório sobre a fase experimental em que foram testados os exames de Filosofia, o ano passado, quando soube que também foram reportados problemas.

“Se soube que houve problemas, porquê que não pediu relatório?”, perguntou a deputada.

Filipa Pinto recordou as declarações do antigo presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Luís Duque de Almeida, que presidiu à fase experimental em que foram testados os exames de Filosofia. Duque de Almeida admitiu que ocorreram erros e disse ser contra a generalização da correção digital.

Por este motivo, a deputada pergunta quem é que o ministro ouviu para avançar neste processo.

“O que falta mais acontecer para o ministro assumir que não correu nada bem?”, questionou, afirmando que “não basta a afixação das notas. É preciso uma garantia da fiabilidade dos resultados”.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Ministro diz que vantagens da avaliação digital justificam os riscos

VER MAIS
O ministro da Educação respondeu ao PCP, começando por dizer que o processo de digitalização segue “as melhores práticas internacionais” e garantindo que “não há aqui experimentalismo”.

“O que não quer dizer que não tenha de ser feita uma avaliação das opções que se tomam”, acrescentou Fernando Alexandre.

O governante afirmou que “mesmo depois desta experiência muito dura” nas últimas semanas, continua a defender que “a avaliação digital tem vantagens que ultrapassam e justificam os riscos que têm de se correr para fazer esta transição”.
PUB
Momento-Chave
RTP /

PCP acusa ministro de não assumir responsabilidades

VER MAIS
A líder parlamentar do PCP afirmou que “tudo aquilo que está a acontecer tem um responsável: é o ministro, é o Governo que tomou uma decisão imprudente”.

“Procurou atirar responsabilidades para todos, para as escolas, para os professores, para o júri, para as famílias. O ministro e o Governo é que não assumem as suas responsabilidades perante o que está a acontecer”, acusou Paula Santos.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Exames nacionais. Presidente da EduQa reconhece erros e dificuldades

O presidente da EduQa reconhece erros e dificuldades no processo de classificação dos exames nacionais, mas garante que tudo foi feito para garantir avaliações de qualidade.

VER MAIS
PUB
RTP / Adicionar como fonte informativa

Segunda fase dos exames nacionais começa hoje com incerteza dos alunos sobre notas na primeira

A segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário começa esta terça-feira. Os atrasos e as falhas na correção marcaram a primeira fase, esperando-se inúmeros pedidos de reapreciação. O ministério já garantiu que a correção agora usará o mesmo método da primeira fase.

Lusa

VER MAIS

Esta manhã, realiza-se a prova de Português do 12.º ano, a primeira depois de, nos últimos dias, os alunos do ensino secundário terem ficado a conhecer os resultados obtidos nos exames realizados na primeira fase. 

A segunda fase dos exames nacionais termina na sexta-feira, com a prova de Inglês às 14h00.

No entanto, as falhas no processo de classificação digital, os atrasos na divulgação das notas e os erros entretanto identificados na avaliação minaram a confiança dos estudantes. Na segunda-feira ainda havia manifestações. 

"As notas que foram lançadas, muito provavelmente, estão erradas", dizia um dos mais de 30 manifestantes que estiveram concentrados em frente ao Ministério da Educação.

As pautas dos exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames (JNE).

As classificações em falta chegaram às escolas durante o fim de semana, mas, na segunda-feira, milhares de alunos ainda viram corrigidas as notas inicialmente atribuídas a Física e Química e a Geografia, por erros na avaliação de itens da prova.

O Governo manteve os calendários do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, bem como os da segunda fase dos exames.

Contudo, os alunos que se sintam prejudicados poderão realizar exames numa época especial, a decorrer em setembro, podendo depois concorrer ao ensino superior na segunda fase.Arranca também hoje a segunda fase das provas finais do 9.º ano, com Português às 09h30. e a de Matemática está marcada para quinta-feira, às 09h30.

O ministro da Educação deu como exemplo os alunos que sinalizem desconformidades na digitalização da prova realizada na primeira fase e que não tenham sido corrigidas até ao final do prazo de inscrição para a segunda fase, que terminou na segunda-feira.

A única exceção é o exame de Geografia A, cujo prazo de inscrição foi alargado até ao final do dia de hoje devido a um erro na avaliação de dois itens, que obrigou à correção das notas, enviadas às escolas apenas a meio da tarde de segunda-feira.

 

c/Lusa

 

PUB
RTP /

Exames nacionais. Ministro diz que quer concretizar reforma

O ministro da Educação considerou que o seu cargo não está em risco, mas sublinhou que a decisão é do primeiro-ministro.

VER MAIS
Fernando Alexandre disse que a única coisa que o agarra ao lugar é a visão que tem para o sistema educativo.

Chega e PS criticaram toda a situação e querem alteração do calendário e gratuitidade do pedido de reapreciação dos exames.
PUB