O ministro da Educação quer rever a carreira dos professores já no próximo ano e torná-la mais atrativa.

Fernando Alexandre considera inaceitável que centenas de alunos não tenham aulas durante o ano, pelo que quer atrair docentes para as escolas, defende mais autonomia para as instituições de ensino e concursos mais simples.



Fernando Alexandre foi o convidado do programa "Grande Entrevista", da RTP 3.