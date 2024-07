Ministro da Educação sem nota da Fenprof

Nuno Carvalho - Antena 1

A Fenprof - Federação Nacional dos Professores considera que é cedo demais para avaliar o desempenho de Fernando Alexandre à frente do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) por se tratar de um "ano letivo atípico", com um Governo de maioria absoluta que ficou em gestão e, agora, com um novo Executivo que entrou em funções quase no fim do calendário escolar.