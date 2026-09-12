Ministro da Educação vai investigar casos de centenas de alunos que ainda não foram colocados

Foto: José Pinto Dias - RTP

A RTP falou com Rui Boavida, pai de dois alunos não colocados, que criou um grupo informal de pais e encarregados de educação de todo o país.



Todos têm crianças que ainda não foram colocadas em nenhuma escola.



"O que nós notamos é que são casos que têm a ver com transições geográficas e casos de transição de um ensino privado para o público", explicou à RTP.



Confrontado com a situação, o ministro da Educação avançou que iria averiguar se existem escolas com vagas que rejeitaram alunos.



Os pais vão dizendo que a investigação peca por tardia e que tencionam avançar para a justiça.