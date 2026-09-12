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Ministro da Educação vai investigar casos de centenas de alunos que ainda não foram colocados
Centenas de alunos ainda não foram colocados em nenhuma escola apesar de o ano letivo já ter começado. O ministro da Educação admite que há situações sob investigação.
Foto: José Pinto Dias - RTP
Todos têm crianças que ainda não foram colocadas em nenhuma escola.
"O que nós notamos é que são casos que têm a ver com transições geográficas e casos de transição de um ensino privado para o público", explicou à RTP.
Confrontado com a situação, o ministro da Educação avançou que iria averiguar se existem escolas com vagas que rejeitaram alunos.
Os pais vão dizendo que a investigação peca por tardia e que tencionam avançar para a justiça.