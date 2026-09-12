Ministro da Educação vai investigar casos de centenas de alunos que ainda não foram colocados

Ministro da Educação vai investigar casos de centenas de alunos que ainda não foram colocados

Centenas de alunos ainda não foram colocados em nenhuma escola apesar de o ano letivo já ter começado. O ministro da Educação admite que há situações sob investigação.

RTP /

Foto: José Pinto Dias - RTP

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A RTP falou com Rui Boavida, pai de dois alunos não colocados, que criou um grupo informal de pais e encarregados de educação de todo o país.

Todos têm crianças que ainda não foram colocadas em nenhuma escola.

"O que nós notamos é que são casos que têm a ver com transições geográficas e casos de transição de um ensino privado para o público", explicou à RTP.

Confrontado com a situação, o ministro da Educação avançou que iria averiguar se existem escolas com vagas que rejeitaram alunos.

Os pais vão dizendo que a investigação peca por tardia e que tencionam avançar para a justiça.
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