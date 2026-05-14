Ministro da Presidência afasta envolvimento com investigações que envolvem cunhado

Em nota enviada à RTP, o gabinete de António Leitão Amaro sublinhou que "o ministro não teve também intervenção em procedimentos de contratação pública de helicópteros".

"O ministro da Presidência não tem qualquer envolvimento ou relação com a investigação criminal tornada pública e que envolve um seu familiar ", referiu.

O gabinete acrescentou ainda que a investigação prossegue, considerando "inadmissível envolver ou culpabilizar alguém por relações familiares".

"São, por isso, caluniosas as associações de imagem ou nome do ministro em notícias de uma investigação relativamente ao qual ele não tem qualquer envolvimento", referiu ainda.

A Polícia Judiciária realizou hoje buscas por suspeitas de corrupção relacionadas com os concursos públicos para o combate aos incêndios rurais, que incluem Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro António Leitão Amaro.