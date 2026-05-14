Operação Torre de Controlo. Cunhado de ministro Leitão Amaro constituído arguido

(em atualização)





Há 11 buscas em curso. São seis buscas domiciliárias, uma a uma empresa e quatro em escritórios de advogados.





Pelo que a RTP apurou, na operação de hoje foram constituídos, até agora, três arguidos - dos quais se inclui o cunhado do ministro da Presidência, Ricardo Leitão Machado.





A casa de Ricardo Leitão Machado fica na zona do Restelo. As buscas também estarão a decorrer na empresa Gesticopter, da qual é proprietário.





Em causa estão suspeitas de corrupção na contratação de meios aéreos no combate a incêndios rurais.



Esta é a segunda fase da investigação. As autoridades já tinham realizado buscas na Força Aérea e em outras empresas. Na altura, sete pessoas e cinco empresas foram constituídas arguidas. Esta é a segunda fase da investigação. As autoridades já tinham realizado buscas na Força Aérea e em outras empresas. Na altura, sete pessoas e cinco empresas foram constituídas arguidas.





A Polícia Judiciária indicou, inicialmente, que havia "relações complexas" entre várias sociedade comerciais e estaria em causa o controlo da participação nos concursos públicos, no âmbito do combate de incêndios.



