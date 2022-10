Ministro da Saúde garante colocação para todos os médicos especialistas

O ministro da Saúde garante que vão ser abertas vagas para todos os médicos que acabaram a especialidade e que estão no ano de formação geral. Manuel Pizarro participou no encerramento do Congresso Nacional dos Estudantes de medicina. À margem do evento, falou sobre a pandemia para dizer que no nosso país é apenas motivo de atenção e que a medida mais importante é a vacinação.