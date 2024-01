Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

Manuel Pizarro garantiu no domingo que não existe nenhuma suspeita de contágio do caso importado de sarampo na região de Lisboa. O ministro diz ainda que a Direção-Geral da Saúde está a identificar as pessoas que tiveram contacto com a criança de 20 meses que veio do Reino Unido.