Manuel Pizarro foi entrevistado no Bom Dia Portugal, da RTP, onde fez um balanço do Serviço Nacional de Saúde no dia em que se assinalam 44 anos da criação do Serviço Nacional de Saúde.

No final do ano passado, o SNS contava com 10 milhões e meio de utentes inscritos. Mais de metade em unidades de saúde familiar, onde a falta de médicos de família tem vindo a agravar-se, devido às aposentações.



O ministro da Saúde garante que a reforma do SNS em curso irá permitir aumentar o número de médicos de família.



Pizarro considera ainda que os aumentos o governo que vai dar agora aos médicos são suficientes.