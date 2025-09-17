Ministro determinou regresso de 90 professores às escolas

"A maioria destes docentes vai ocupar horários por preencher nos seus grupos de recrutamento, garantindo assim aulas a milhares de alunos nos agrupamentos de escolas ou nos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) a que pertencem, muitos deles onde se registam maiores dificuldades de contratação", afirmou o ministério, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, são professores de disciplinas em que tem havido falta de profissionais, nomeadamente no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Português do 3.º Ciclo e Secundário, assim como Matemática e informática dos mesmos níveis de ensino, por exemplo.

"A identificação dos docentes que agora regressam à sua escola resultou de um cruzamento, por grupo de recrutamento, das necessidades das escolas com os docentes que permaneciam em situação de mobilidade nos serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação", lê-se no comunicado.

A tutela garantiu que nenhum docente que regressa agora à escola ou ao respetivo quadro de zona ficará geograficamente afastado do atual local de trabalho.