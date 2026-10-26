Ministro diz que enquadramento do pessoal não docente exige negociação com ANMP

"Temos um projeto para o enquadramento do pessoal não docente, que hoje, como sabem, pertence às autarquias. O pessoal não docente está integrado nos quadros das autarquias, obviamente isto tem de ser negociado com a Associação Nacional de Municípios",explicou Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas à margem da comemoração dos 50 anos da Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Há uma semana, o Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (Sinape) deu conta de que 1.370 escolas fecharam naquele dia devido à greve de 24 horas dos funcionários não docentes, que reivindicam, nomeadamente, carreiras próprias.

"Como também já tivemos a oportunidade de dizer, é o processo da revisão da Lei das Finanças Locais que está em curso e será nesse âmbito que isso será feito, porque isso tem obviamente implicações orçamentais", acrescentou Fernando Alexandre.

Segundo o Sinape, a greve de 19 de outubro visou os trabalhadores não docentes, como assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos especializados e superiores.

Estes trabalhadores não docentes reivindicam carreiras próprias, face à especificidade das funções.

O Sinape disse ainda no dia da greve que os trabalhadores "se encontram em regime de precariedade consecutiva, sem carreira, sem progressão e sem reconhecimento funcional na administração pública".