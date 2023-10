Foto: Fernando Veludo - Lusa

O ministro da Saúde diz que os problemas atuais "são fruto do sucesso" do Serviço Nacional de Saúde. Manuel Pizarro considera ainda que o aumento da insatisfação dos portugueses com o serviço público, nos últimos dois anos, está relacionado com a pandemia e desvaloriza o impacto das declarações do primeiro-ministro, que disse que "este não é o governo dos médicos".