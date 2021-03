Ministro do Ambiente anunciou estratégia de combate à falta de água no Algarve

Numa visita que foi alvo de denuncia na GNR, o ministro do Ambiente anunciou a estratégia de combate à falta de água no Algarve. Entre outros projetos, está previsto o recurso a uma dessalinizadora e uma captação no Guadiana, no Pomarão.