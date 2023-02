Ministro do Ambiente visita obras da estação do Metro da Estrela

Durante a visita terá lugar a união dos túneis que permitirão ligar a estação da Estrela à estação de Santos.



O plano de expansão do Metropolitano de Lisboa centra-se na criação de uma linha circular, com o objetivo de reduzir os tempos de transbordo e estender este meio de transporte a zonas da cidade que beneficiarão da abertura de duas novas estações - Estrela e Santos – com o prolongamento da estação do Rato (linha Amarela) até à estação do Cais do Sodré (linha Verde).



O prolongamento das linhas Amarela e Verde, tendo em vista a construção da linha circular, tinha um investimento previsto, em 2018, de 210 milhões de euros, mas que entretanto subiu para 331,4 milhões de euros.



O aumento do custo foi justificado pelo Governo, em dezembro do ano passado, com "várias vicissitudes" no decurso das obras que não podiam ser antecipadas, "como singularidades geológicas não detetadas nas sondagens efetuadas e desconformidades entre os levantamentos cadastrais e as prospeções que antecederam as obras", o que obrigou "a desocupações temporárias, expropriações e reforços de construções existentes".