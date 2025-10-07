Ministro garante que há muitas medidas para combater indisciplina nas escolas

Foto: Lusa (arquivo)

Fernando Alexandre garante que têm sido tomadas várias medidas para reduzir os episódios de indisciplina nas escolas, como a proibição do uso do telemóvel no primeiro e segundo ciclo. Num comentário sobre o estudo da OCDE, conhecido esta terça-feira, sobre o sentimento dos professores em relação ao seu trabalho - que refere que Portugal é dos países com mais episódios de indisciplina nas salas de aula – o ministro da Educação assegura que estão já em marcha várias medidas para combater o fenómeno.