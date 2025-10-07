Ministro garante que há muitas medidas para combater indisciplina nas escolas

por Antena 1

Foto: Lusa (arquivo)

Fernando Alexandre garante que têm sido tomadas várias medidas para reduzir os episódios de indisciplina nas escolas, como a proibição do uso do telemóvel no primeiro e segundo ciclo. Num comentário sobre o estudo da OCDE, conhecido esta terça-feira, sobre o sentimento dos professores em relação ao seu trabalho - que refere que Portugal é dos países com mais episódios de indisciplina nas salas de aula – o ministro da Educação assegura que estão já em marcha várias medidas para combater o fenómeno.

VER MAIS
O Ministério da Educação anunciou também esta terça-feira a celebração de contratos programa com dez instituições do Ensino Superior para a abertura de 2.500 vagas em licenciaturas e mestrados. E mais 300 vagas na Universidade Aberta para os professores que já dão aulas, mas não seguiram a via de ensino nas universidades. Neste, caso, os alunos/professores não vão pagar propinas.

Em declarações aos jornalistas, o ministro adiantou também que até 2035 serão precisos cerca de 18 mil novos professores nas escolas portuguesas para suprir as aposentações que vão acontecer até lá. Mesmo com a redução de cinco por cento do número de alunos que se antecipa para os próximos dez anos.
PUB
PUB