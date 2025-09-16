Ministro Pinto Luz diz que manutenção das infraestruturas é uma preocupação

"Nós temos que nos preocupar de facto com a manutenção das infraestruturas. Foi nessa alusão que eu fiz, não nos podemos lembrar só quando temos acidentes. Nós temos que nos preocupar antes de os acidentes acontecerem para prevenir esses processos", sublinhou o ministro.







Declarações de Miguel Pinto Luz proferidas na Estação do Peso da Régua, para assinalar o arranque das obras de eletrificação da Linha Ferroviária do Douro, entre o troço Marco de Canaveses - Régua.