Mira amplia rede de parques infantis e `fitness`

As primeiras intervenções tiveram início na localidade de Ermida e no Casal de São Tomé.

A empreitada vai permitir "dotar o concelho com um maior número de parques infantis e de `fitness`, que terão lugar em todas as freguesias do concelho, respondendo, assim, às necessidades dos mirenses, proporcionando espaços de diversão, mas também espaços aptos para a prática desportiva ao ar livre", refere a autarquia liderada por Raul Almeida.

A rede de parques infantis e `fitness` constitui "uma mais-valia para criar condições" aos munícipes de várias gerações, de forma que possam "sentir e viver o seu concelho adequadamente".

"Com esta empreitada, pretendemos aumentar a oferta de equipamentos para os mais novos em termos de ocupação. E para os mais velhos queremos incentivar a prática do exercício físico", disse o presidente da Câmara Municipal de Mira à agência Lusa.

"Neste momento, trata-se de uma primeira fase. No entanto, já estamos a preparar o projeto e todos os procedimentos para a segunda fase destinada a outras aldeias do concelho, com o objetivo de ter uma rede completa de parques infantis e `fitness`", concluiu o autarca.