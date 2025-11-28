Mira de Aire corre risco de ficar sem a única caixa multibanco

Em caso de fecho a população tem de se deslocar 15 quilómetros

Paula Véran - Antena 1 /

Junta de Freguesia de Mira de Aire

No distrito de Leiria, na vila de Mira de Aire, no concelho de Porto de Mós, o único balcão bancário vai fechar ao público dia 12 de dezembro.

Uma situação que apanhou de surpresa a população e os autarcas já que na vila apenas existe uma caixa de multibanco. 
Um equipamento essencial para os mais idosos que não se podem deslocar 15 quilómetros para levantar o dinheiro das suas pensões.

Após conseguir prolongar o arrendamento do edifício, o banco Santander garante, para já, manter a caixa de multibanco a funcionar ao público. 

Quanto ao atendimento ao balcão, o banco apenas garante acesso aos clientes e com marcação prévia. 


