Mira de Aire corre risco de ficar sem a única caixa multibanco
Em caso de fecho a população tem de se deslocar 15 quilómetros
Junta de Freguesia de Mira de Aire
Uma situação que apanhou de surpresa a população e os autarcas já que na vila apenas existe uma caixa de multibanco.
Um equipamento essencial para os mais idosos que não se podem deslocar 15 quilómetros para levantar o dinheiro das suas pensões.
Após conseguir prolongar o arrendamento do edifício, o banco Santander garante, para já, manter a caixa de multibanco a funcionar ao público.
Quanto ao atendimento ao balcão, o banco apenas garante acesso aos clientes e com marcação prévia.