Miradouro da Ponte 25 de Abril abre ao público

Está situado a 80 metros de altura, junto ao tabuleiro por onde circulam os carros na Ponte.



Permite uma vista privilegiada sobre Lisboa, em particular sobre a zona de Belém, Almada e o Rio Tejo.



Vários espaços que até agora eram inacessíveis ao público passam a ser visitáveis.



A ideia partiu da Infraestruturas de Portugal (IP), no âmbito dos 50 anos da Ponte 25 de Abril, comemorados no ano passado.



A repórter da RTP, Paula Cardona, diz que a vista é "deslumbrante" e desvenda outros segredos do projeto.



A concessão para explorar a nova estrutura foi entregue à Associação de Turismo de Lisboa, ATL, durante 15 anos.



Pedro Moreira, da ATL, referiu que, além do Miradouro, os visitantes podem usufruir de um centro interpretativo sobre a ponte e os seus 50 anos.