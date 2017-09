Miradouro da ponte 25 de Abril: uma nova experiência nas alturas

RTP22 Set, 2017, 16:18 | País

O novo miradouro panorâmico de Lisboa tem uma caixa de vidro que se projeta no ar em direção ao Tejo. A vista, ao nível do tabuleiro rodoviário da Ponte 25 de Abril, permite observar a paisagem à volta da caixa de vidro, com uma visão sobre a cidade de Lisboa, nomeadamente as zonas de Belém, Terreiro do Paço e Almada, tudo para constituir uma paisagem de sonho.

Além da vista de 80 metros de altura, outra das atrações será o elevador que vai levar os visitantes até ao miradouro e que, durante a viagem, passará por salas com informações sobre o miradouro e história da ponte 25 de Abril.

O bilhete terá o custo de 6 euros. No caso das crianças, de pessoas com mais de 65 anos e de grupos de dez ou mais pessoas, o bilhete custará quatro euros. As crianças até aos cinco anos e portadores do cartão Lisboa Card não pagam.

No que consiste a “Experiência Pilar 7”?

A “Experiência Pilar 7 – Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril”, proporciona um miradouro panorâmico aos seus visitantes e uma experiência sensorial, física e intelectual no pilar da ponte em Alcântara.

Na varanda que está no topo do miradouro panorâmico só podem estar 40 pessoas ao mesmo tempo. Os outros visitantes estarão dentro do pilar 7 – que tem escrito “Ponte 25 de abril” – aguardando a sua vez.

O miradouro estará disponível para visita a partir de 27 de setembro, dia em que se assinala o Dia Mundial do Turismo.

A experiência sensorial passará por várias salas. Uma delas, denominada de sala dos trabalhadores, terá projeções a 360 graus para conhecer o processo de construção da ponte, numa homenagem a todos os que ajudaram na sua elaboração. A maquete da ponte 25 de Abril será também projetada.

A subida de elevador possibilita a observação das principais amarrações dos cabos que sustentam a ponte 25 de Abril. Assim, os visitantes terão de passar por um sistema de segurança apertado, antes da realização da experiência.

Portugal tem locais em que podem ser observadas as mais variadas paisagens. São exemplos, o Miradouro de São Pedro de Alcântara, o Miradouro do Castelo de São Jorge, o Elevador de Santa Justa e o Miradouro do Cristo Rei, entre muitos outros que fazem as delícias dos lisboetas e dos turistas que por lá passam.

Este modelo de miradouro, a abrir na próxima semana em Lisboa, já existe noutras estruturas mundialmente conhecidas, sendo os casos da Golden Gate Bridge, em São Francisco, da Harbour Bridge, em Sydney, ou a Tower Bridge, em Londres, os mais conhecidos.

Esta experiência surge de uma parceria entre a Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação de Turismo de Lisboa e a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, um miradouro no qual foram investidos cerca de cinco milhões de euros.