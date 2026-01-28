Miranda do Corvo encerra escolas

As escolas de Miranda do Corvo vão estar hoje encerradas, anunciou esta Câmara do distrito de Coimbra nas redes sociais.



Na sequência da depressão Kristin, que atingiu a região pouco depois das 05:00, a Câmara decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino e ainda solicitar à população que tenha especial atenção a eventuais obstáculos nas vias.

"Uma noite de extremo mau tempo provocado pela tempestade Kristin provocou inúmeras ocorrências no concelho. Uma equipa conjunta do Executivo Municipal, Proteção Civil, Bombeiros Voluntários e Juntas de Freguesia têm feito um acompanhamento e monitorização permanente desde a noite de 27 de janeiro", disse a Câmara.

O mercado semanal exterior foi cancelado, limitando-se a ocorrer no interior, explicou ainda a Câmara.