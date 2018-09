Misericórdia de Pedrógão Grande garante total apoio aos utentes de Vila Facaia

Lusa26 Set, 2018, 09:54 | País

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande explicou ainda que, "face aos prejuízos sistemáticos acumulados todos os anos com os centros de dia, a Assembleia de Irmãos da Misericórdia encarregou a Mesa da Administração de encontrar medidas para minimizar os custos".

Tendo em conta que o centro de dia de Vila Facaia "pertence à Junta de Freguesia", o provedor da Misericórdia questionou o presidente "se estaria de acordo em suportar alguns custos com a misericórdia".

A resposta negativa levou a Mesa da Administração da Misericórdia de Pedrógão Grande a decidir pelo encerramento do Centro de Dia de Vila Facaia.

"Os dez utentes não serão prejudicados. A deslocação dos utentes será assegurada pelas nossas carrinhas, que levarão os idosos para a Graça, que fica a cerca de seis quilómetros", revelou António David.

Desta forma, assumiu o provedor, "não há desperdício, nem despedimentos, porque os funcionários serão integrados no Centro de Dia da Graça", onde estão oito utentes.

Segundo o provedor, a transferência dos utentes começará a ser feita no mês de outubro.

O provedor não entende as notícias que vieram a público dando conta de que a população de Vila Facaia perdia apoio. "Só pode ser uma questão política e estão a empolar a situação. Os utentes ficam melhor, porque o convívio entre dez é diferente de atividades com 20 pessoas".

António David acrescentou que a Misericórdia de Pedrógão Grande investiu recentemente 50 mil euros no edifício do Centro de Dia da Graça, que é propriedade da Santa Casa. "É também uma forma de otimizar o investimento", rematou.

Na segunda-feira, os deputados do grupo parlamentar do PSD questionaram o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre o encerramento do Centro de Dia de Vila Facaia, no concelho de Pedrógão Grande.