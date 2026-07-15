País
Missão Escola Pública diz que há professores que podem classificar exames até quinta-feira
O movimento Missão Escola Pública afirmou esta manhã à RTP Antena 1 que há professores a receber a informação de que podem classificar exames até quinta-feira. Cristina Mota considera que o comunicado do Ministério da Educação "não é claro" sobre o prazo que foi dado.
(em atualização)
Cristina Mota, da Missão Escola Pública, defende que o comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação é omisso sobre a data em que a classificação de exames tem de terminar.
"Não diz efetivamente até que horas podem os classificadores estar a classificar", aponta, e na leitura de Cristina Mota o comunicado "não é claro" e "fala apenas que os professores que ainda têm itens para classificar o podem fazer no dia de hoje, quarta-feira".
Na hora em que falou com a RTP Antena 1, às 8 horas, Cristina Mota revelava: "A esta hora posso informar que há colegas que nos reportam que tiveram indicação para continuar até quinta-feira a classificação".
Perante as dificuldades e os itens por classificar, Cristina Mota insiste que é difícil que na sexta-feira as notas estejam afixadas.
Na hora em que falou com a RTP Antena 1, às 8 horas, Cristina Mota revelava: "A esta hora posso informar que há colegas que nos reportam que tiveram indicação para continuar até quinta-feira a classificação".
Perante as dificuldades e os itens por classificar, Cristina Mota insiste que é difícil que na sexta-feira as notas estejam afixadas.
A RTP Antena 1 já contactou o ministério de Fernando Alexandre para obter esclarecimentos sobre a informação transmitida pela Missão Escola Pública.