Missão Escola Pública diz que há professores que podem classificar exames até quinta-feira

(em atualização)





Cristina Mota, da Missão Escola Pública, defende que o comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação é omisso sobre a data em que a classificação de exames tem de terminar.





"Não diz efetivamente até que horas podem os classificadores estar a classificar", aponta, e na leitura de Cristina Mota o comunicado "não é claro" e "fala apenas que os professores que ainda têm itens para classificar o podem fazer no dia de hoje, quarta-feira".



Na hora em que falou com a RTP Antena 1, às 8 horas, Cristina Mota revelava: "A esta hora posso informar que há colegas que nos reportam que tiveram indicação para continuar até quinta-feira a classificação".



Perante as dificuldades e os itens por classificar, Cristina Mota insiste que é difícil que na sexta-feira as notas estejam afixadas. , aponta, e na leitura de Cristina Mota o comunicado "não é claro" e "fala apenas que os professores que ainda têm itens para classificar o podem fazer no dia de hoje, quarta-feira".Perante as dificuldades e os itens por classificar, Cristina Mota insiste que é difícil que na sexta-feira as notas estejam afixadas.





A RTP Antena 1 já contactou o ministério de Fernando Alexandre para obter esclarecimentos sobre a informação transmitida pela Missão Escola Pública.



