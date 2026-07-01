Mitsubishi Fuso já cortou dezenas de empregos e avançou com lay-off no Tramagal

O Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE-CRSA) afirma que está a concretizar-se o corte de cerca de 40 empregos, a que se juntam contratos temporários. Segundo a agência Lusa, a empresa pretendia assinar, até ao final de julho, acordos para a saída de cerca de 40 trabalhadores efetivos.



No entanto, em declarações à RTP Antena 1, o dirigente sindical Dário Lima explica que esse processo de saídas já terá sido alcançado, podendo o número ser maior.





Já chegou a acordo com os trabalhadores por rescições de mútuo acordo", afirma, "com uma média de 40 trabalhadores", acrescentando que as saídas podem crescer: "Entretanto a empresa já anunciou que continuam abertos, quem se queira juntar e chegar a esse acordo". até ao dia de ontem [30 de junho] esse programa foi cumprido, podendo agora prolongar-se". Sem números concretos, "quase de certeza que os 40 trabalhadores foram atingidos até ao dia de ontem". ", afirma, "com uma média de 40 trabalhadores", acrescentando que as saídas podem crescer: "".Questionado, afirma que "". Sem números concretos, "quase de certeza que os 40 trabalhadores foram atingidos até ao dia de ontem".



Tratam-se de dezenas de colaboradores dispensados, pois junta-se a este grupo um total de 25 a 30 trabalhadores temporários que viram os contratos chegarem ao fim a 30 de junho, segundo Dário Lima.



Esta unidade de produção automóvel enfrenta uma redução de custos para manter a sustentabilidade da fábrica, segundo foi apresentado aos trabalhadores. Havendo obras no complexo industrial este mês e no próximo, prevê-se também em julho a suspensão da produção e um lay-off de 267 trabalhadores (medida que permite reduzir os horários de trabalho temporariamente ou, neste caso, suspender contratos de trabalho).



Após o fecho da fábrica em agosto para férias, a produção regressará em Setembro, mas com menos veículos produzidos: serão 20 unidades diárias. "A empresa diz que é o limite mínimo para um bom funcionamento da empresa, abaixo disto que deixa de ser rentável a empresa estar em funcionamento", relata, sublinhando que a empresa já teve a produção de outros modelos no passado. , pois junta-se a este grupo um total de 25 a 30 trabalhadores temporários que viram os contratos chegarem ao fim a 30 de junho, segundo Dário Lima.Esta unidade de produção automóvel enfrenta uma redução de custos para manter a sustentabilidade da fábrica, segundo foi apresentado aos trabalhadores. Havendo obras no complexo industrial este mês e no próximo, prevê-se também em julho a suspensão da produção e umde 267 trabalhadores(medida que permite reduzir os horários de trabalho temporariamente ou, neste caso, suspender contratos de trabalho).Após o fecho da fábrica em agosto para férias, a produção regressará em Setembro, mas com menos veículos produzidos: serão 20 unidades diárias. ", abaixo disto que deixa de ser rentável a empresa estar em funcionamento", relata, sublinhando que a empresa já teve a produção de outros modelos no passado.

Enfrentando uma "crise empresarial temporária", a fábrica do Tramagal atravessa um processo de reestruturação associado à evolução da gama de veículos produzidos, com impacto no volume de produção, escreve esta quarta-feira a agência Lusa.



Posicionada junto à linha ferroviária por onde passam os serviços regionais da Beira Baixa e do Leste, a unidade vai manter a produção de modelos de maior dimensão e da versão elétrica eCanter. No entanto, fica sem as versões da Canter a gasóleo até 3.500 quilos para o mercado europeu.



