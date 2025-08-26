MNE acusa PS e BE de defenderem na oposição o que não fizeram no Governo

"Ninguém fez pela causa dos dois Estados o que fez este governo, até hoje", afirmou o número dois do Governo, Paulo Rangel, na Universidade de Verão do PSD, uma iniciativa de formação de jovens quadros, num painel intitulado "Um Mundo com mais radicalismos?".

Pelo contrário, disse, "pessoas que se afirmam os grandes defensores, tiveram oito anos para fazer o reconhecimento da Palestina e não fizeram", numa referência aos executivos do PS liderados por António Costa.

"O Bloco de Esquerda que vai nesta causa humanitária - louvável, com certeza -, estas pessoas tiveram influência seis anos sobre o governo socialista. Influência determinante. E elas fizeram alguma coisa? O que é que elas fizeram? É que é fácil falar quando está fora. Mas, quando se está no governo, essas pessoas não o fazem", criticou.

A coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua vai integrar a Flotilha Humanitária que partirá esta semana para Gaza, visando entregar ajuda à população e romper o cerco israelita.

Para Paulo Rangel, as posições do PS e do BE nesta matéria podem até ser classificadas de populistas.

"O populismo é quando eu estou no governo, ou quando eu posso enfrentar o governo, não fui capaz de fazer nada, mas depois assim que vou para a oposição já faço coisas mirabolantes e sou o maior campeão e a campeã de tudo", disse.