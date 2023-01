MNE da Alemanha e diretor da OIM na reunião anual de embaixadores em Lisboa

O programa do Seminário Diplomático de 2023, que decorre esta quarta e quinta-feira em Lisboa, divulgado pelo Ministério dos negócios estrangeiros, confirma a participação da chefe da diplomacia alemã no primeiro dia de trabalhos.

Annalena Baerbock chega hoje a Lisboa e reúne-se ao final da tarde com o seu homólogo português, João Gomes Cravinho, para discutir as relações bilaterais entre Portugal e a Alemanha e assuntos da agenda internacional, nomeadamente questões relacionadas com a invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo o MNE.

Baerbock participará ainda com Cravinho numa conferência de imprensa após a sua intervenção no Seminário Diplomático, na quarta-feira.

Este fórum de dois dias é uma reunião anual de embaixadores de Portugal para debater prioridades da política externa com membros do Governo, empresários e académicos e terá na abertura a intervenção do ministro dos Negócios Estrangeiros, e de Carlos Monjardino, Presidente da Fundação Oriente, que acolhe o evento.

O Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), António Vitorino, intervém também no primeiro dia de trabalhos na sessão pública sobre "Oportunidades e desafios das migrações".

Outra sessão de trabalhos vai tratar o papel da diplomacia na recuperação económica, com as participações do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e de Cristina Casalinho, membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian e ex-presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública.

O seminário é também ocasião para a entrega do prémio diplomata económico do ano, atribuído pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) desde 2013, o que vai acontecer neste primeiro dia de trabalhos, que encerra com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O prémio distingue o chefe de missão diplomática que se tenha destacado, no ano anterior, na defesa e apoio à internacionalização de empresas e na captação do investimento estrangeiro, contribuindo para o crescimento da economia portuguesa.

O galardoado, segundo fonte do MNE, é Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador em Berlim.

O segundo dia de trabalhos começa com o debate "bússola estratégica e conceito estratégico: transformação do panorama estratégico", com participação da ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e os académicos Ana Santos Pinto, da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Gaspar, do Instituto Português de Relações Internacionais, e moderado pelo ministro João Gomes Cravinho.

Os trabalhos prosseguem com painéis regionais que contam com a participação de outros membros do Governo e ainda um debate sobre "desafios á segurança energética: o papel da diplomacia energética.