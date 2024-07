Foto: Nuno Patrício - RTP

As listas já são conhecidas e foram os quadros de zona do Grande Porto, Grande Lisboa e Margem Sul a obter um maior número de docentes através deste concurso externo .



No entanto, a Federação Nacional de Educação manifesta duas preocupações: diz que continuam a faltar docentes em várias disciplinas e que se vai manter o desequilíbrio entre o norte e o sul.