Moção de censura. Chega avança se não tiver respostas de Montenegro

O Chega prolongou o prazo que tinha dado ao primeiro-ministro para responder sobre a empresa da família. Promete agora avançar com a moção de censura, na terça-feira, se o primeiro-ministro não explicar a faturação da empresa e com quem fez contratos.

André Ventura denuncia que podem ter sido feitos contratos com entidades públicas. Mas no portal base não há registo de qualquer empresa pública que tenha recorrido aos serviços da família do primeiro-ministro.



Ventura exigiu que o presidente da República se pronuncie sobre o caso e recusou que a moção de censura seja uma forma de desviar atenções sobre os casos do partido.



A RTP contactou o gabinete do primeiro-ministro, mas não obteve qualquer resposta.