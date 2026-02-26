Moedas aponta para prejuízos do mau tempo em Lisboa próximos de 270 milhões

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou esta quinta-feira que os prejuízos relacionados com o mau tempo na região chegam aos 268 milhões de euros, ressalvando que o levantamento dos danos continua em curso., afirmou o presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carlos Moedas, após uma reunião deste órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, que decorreu em Loures, distrito de Lisboa.Carlos Moedas afirma que três municípios contam com mais de 30 milhões de euros em prejuízos, nomeadamente Loures.No total, o presidente da autarquia estima que os prejuízos cheguem aos 268 milhões de euros, sublinhando que “este número ainda está a evoluir”.“Esperamos do PTRR (Portugal Transformação Recuperação Resiliência) capacidade de rapidamente resolver a situação”, disse, afirmando que “precisamos de agilidade e de investir no futuro”.