Moedas aponta para prejuízos do mau tempo em Lisboa próximos de 270 milhões
O levantamento dos danos das intempéries, sublinhou o autarca da capital, ainda não está concluído.
O presidente da Câmara de Lisboa afirmou esta quinta-feira que os prejuízos relacionados com o mau tempo na região chegam aos 268 milhões de euros, ressalvando que o levantamento dos danos continua em curso.
"Sofremos danos cujo número está à volta dos 270 milhões de euros, este é um número ainda provisório, mas é aquilo que podemos juntar de todos os danos causados nos 18 municípios", afirmou o presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carlos Moedas, após uma reunião deste órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, que decorreu em Loures, distrito de Lisboa.
Carlos Moedas afirma que três municípios contam com mais de 30 milhões de euros em prejuízos, nomeadamente Loures. “Dois terços destes danos foram em infraestruturas e equipamentos escolares”, disse Moedas em declarações aos jornalistas no final do encontro.
No total, o presidente da autarquia estima que os prejuízos cheguem aos 268 milhões de euros, sublinhando que “este número ainda está a evoluir”.
Carlos Moedas salienta que os municípios “têm de estar preparados para eventos climáticos como estes e para isso é preciso fazer obras estruturais”.
“Esperamos do PTRR (Portugal Transformação Recuperação Resiliência) capacidade de rapidamente resolver a situação”, disse, afirmando que “precisamos de agilidade e de investir no futuro”.
