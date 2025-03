Moedas insiste no aumento de criminalidade em Lisboa

Entrevistado ontem à noite na SIC Notícias, Carlos Moedas não quis relacionar o aumento do crime violento com a imigração, mas insiste no fim do "licenciamento zero".O autarca da capital afirmou ainda que existe uma série de lojas abertas, sem permissão da autarquia, que servem como refúgios para migrantesSobre o abate de árvores Jacarandás, na Avenida 5 de Outubro, no centro de Lisboa, para a construção de um parque de estacionamento, o que tem motivado críticas e um abaixo-assinado com dezenas de milhares de assinaturas. Carlos Moedas não recua na decisão, e fala num mal-entendido.