Moedas recusa ter faltado à verdade sobre demissão de Jorge Coelho

"Não faltei à verdade. [...] Eu não quis ofender a honra de Jorge Coelho, eu quis honrar a honra de Jorge Coelho e a vida de Jorge Coelho, porque ele teve a coragem política no momento certo", afirmou Carlos Moedas (PSD), em declarações aos jornalistas após a reunião da Assembleia Municipal de Lisboa.

No domingo, durante uma entrevista à SIC sobre as causas do acidente mortal com o Elevador da Glória, em Lisboa, Carlos Moedas foi confrontado com o exemplo do falecido socialista Jorge Coelho, que em 2001 se demitiu das funções de ministro do Equipamento Social na sequência da queda da ponte de Entre-os-Rios, no rio Douro.

Nessa entrevista, Carlos Moedas recusou a comparação e disse que o gabinete de Jorge Coelho tinha recebido informações que apontavam para a fragilidade da ponte ainda antes do acidente, enquanto, no seu caso, não recebeu qualquer sinal nesse sentido em relação ao Elevador da Glória.