Molécula fotodinâmica usada como arma contra o cancro

“Na terapia fotodinâmica precisamos de uma molécula que absorve luz e fica ativada, vai interagir com o oxigénio e vai matar as células malignas.”

Diana Craveiro - Antena 1





Uma descoberta que permite um avanço significativo no tratamento de tumores sólidos, como explica Luís Arnaut, professor do departamento de química da Universidade de Coimbra.Com esta terapia a luz é dirigida directamente às células que necessitam de tratamento, salvaguardando as células saudáveis que em outros processos, como por exemplo a quimioterapia, o tratamento não é selectivo, acabando por também afetar as células saudáveis.Os estudos mostraram que a molécula se acumula 13 vezes mais nos tumores do que nos tecidos à volta.