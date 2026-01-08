País
Molécula fotodinâmica usada como arma contra o cancro
Um grupo de cientistas de Coimbra desenvolveu uma nova molécula para tratamento do cancro. O processo clinico passa por moléculas fotodinâmicas que vão interver dentro das células cancerianas.
Uma descoberta que permite um avanço significativo no tratamento de tumores sólidos, como explica Luís Arnaut, professor do departamento de química da Universidade de Coimbra.
Com esta terapia a luz é dirigida directamente às células que necessitam de tratamento, salvaguardando as células saudáveis que em outros processos, como por exemplo a quimioterapia, o tratamento não é selectivo, acabando por também afetar as células saudáveis.
Os estudos mostraram que a molécula se acumula 13 vezes mais nos tumores do que nos tecidos à volta.
“Na terapia fotodinâmica precisamos de uma molécula que absorve luz e fica ativada, vai interagir com o oxigénio e vai matar as células malignas.”
Diana Craveiro - Antena 1
