Monkeypox. DGS recomenda vacina de "contactos próximos"

A norma foi publicada esta terça-feira. A DGS explica que a vacinação pode prevenir ou atenuar as manifestações clínicas da infeção.



No documento, é recomendado que a toma da vacina aconteça nos primeiros quatro dias após o último contacto próximo com um caso, podendo esse período ir até catorze dias, se a pessoa se mantiver sem sintomas.



Portugal recebeu 2.700 doses da vacina, doadas pela Comissão Europeia.



O Comité de Emergência da Organização Mundial da Saúde volta a reunir-se na próxima semana para analisar a evolução do surto de Monkeypox, que já ultrapassa os nove mil casos, em 63 países.