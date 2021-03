Monstro Marinho no Parque das Nações

Fotografia: PURIFY

Hoje, Dia Mundial da Água há um novo habitante a viver no lago do Oceanário no Parque das Nações, em Lisboa. Um Monstro Marinho para fazer frente aos danos ambientais da utilização excessiva do plástico e para a necessidade de adotar soluções não poluentes. A repórter Isabel Gonçalves já foi espreitar esta espécie de serpente, que vai habitar o lago, junto ao Oceanário. A partir de hoje, e até 3 de janeiro do próximo ano, já pode visitar este Monstro Marinho, que pesa 12 toneladas e que simboliza o peso ambiental do plástico que acaba nos oceanos.