Montalegre e Arganil saúdam eventual alteração de critérios de risco

A edição desta manhã do jornaldá conta de que o Governo vai ajustar esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, as regras que determinam o avanço ou o recuo no plano de desconfinamento dos municípios com menor densidade populacional.Estas novas medidas visam o equilíbrio na aplicação das medidas a nível territorial, para que não sejam prejudicados pelo surgimento de um número reduzido de casos positivos de Covid-19.O autarca de Montalegre, Orlando Alves, diz que a economia local tem sido muito afetada por um critério nacional, num país feito de desigualdades.Também o autarca de Arganil aplaude esta eventual alteração das regras.Luís Paulo Costa espera que a densidade demográfica passe a ser tida em conta quando é calculada a incidência dos casos de Covid-19.O autarca diz que esta alteração dos critérios de risco vai evitar as situações absurdas verificadas nas últimas semanas.