Montenegro destaca pleno empenho e celeridade da Proteção Civil
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu hoje, que perante um fenómeno atmosférico extremo, em Albufeira, a Proteção Civil reagiu com "pleno empenho" e celeridade e apresentou sentidas condolências à família da vítima mortal.
"Perante um fenómeno atmosférico extremo em Albufeira, a Proteção Civil reagiu com pleno empenho e a maior celeridade possível, como tem sido prática nesta semana muito exigente em termos climatéricos", afirmou Luís Montenegro, numa publicação na rede social X (antigo Twiitter).
Montenegro expressou ainda sentidas condolências à família da vítima mortal, uma cidadã britânica, e desejou rápida recuperação aos feridos.