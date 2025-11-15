Montenegro destaca pleno empenho e celeridade da Proteção Civil

"Perante um fenómeno atmosférico extremo em Albufeira, a Proteção Civil reagiu com pleno empenho e a maior celeridade possível, como tem sido prática nesta semana muito exigente em termos climatéricos", afirmou Luís Montenegro, numa publicação na rede social X (antigo Twiitter).

Montenegro expressou ainda sentidas condolências à família da vítima mortal, uma cidadã britânica, e desejou rápida recuperação aos feridos.