Montenegro diz que barracas têm ressurgido mais em autarquias socialistas e comunistas

Carneiro acusa Montenegro de “grande desumanidade”

(com Lusa)

, disse Montenegro num almoço com todos os autarcas do distrito de Lisboa.O líder do PSD salientou que este tipo de habitação tinha sido "erradicada por um governo com a mesma inspiração ideológica", referindo-se aos executivos liderados por Cavaco Silva, e acrescentou que têm ressurgido “devagarinho” sobretudo em câmaras governadas pelo PS e pelo partido comunista.Em resposta a Montenegro, o líder do PS disse que as palavras do primeiro-ministro revelam uma " grande desumanidade" e desafiou Montenegro a pedir explicações ao Ministério das Infraestruturas, uma vez que a construção de barracas está acontecer em terrenos do Estado., respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas no final da primeira ação de campanha no dia, em Faro.Na opinião do secretário-geral do PS, esta situação deveria "interpelar o primeiro-ministro do país para responder aos cidadãos sobre aquilo que está a fazer para responder à habitação".Segundo Carneiro, se o primeiro-ministro não tem conhecimento desta situação "deve visitar e deve perguntar" o que está o Ministério das Infraestruturas "a fazer para responder a um problema grave do ponto de vista social"."Nós estamos a falar muitas vezes daqueles que depois reclamamos para os nossos serviços. Sim, estamos a falar de polícias, sim, estamos a falar de professores, sim, estamos a falar de médicos, sim, estamos a falar de enfermeiros", exemplificou, considerando que se estes profissionais não conseguirem habitação nos grandes centros, depois não se poderão exigir serviços públicos com "rapidez e eficiência"."Eu quero que o país perceba que nós estamos a agir de A a Z para haver precisamente esta garantia de eficácia, esta garantia de eficiência em todos os contextos territoriais do país", afirmou, apelando aos autarcas para ajudarem nesta tarefa de explicar as medidas do Governo.