Montenegro diz que "escolas estão tranquilas" e estáveis no arranque do ano letivo

Luís Montenegro almoçou em Amares (distrito de Braga) ao lado do candidato apoiado por PSD e CDS-PP, Emanuel Magalhães, dizendo que o seu projeto de requalificação de escolas no concelho se articula "muito bem" com o projeto do Governo para o país.

"Falar da requalificação das escolas é falar de um programa de valorização do setor de educação que nós estamos, efetivamente, a levar à escola", disse.

Montenegro aproveitou para fazer, depois, uma consideração mais geral sobre o arranque do ano letivo.

"Que bom que é estarmos em outubro, no início de outubro, poucas semanas depois da abertura do ano escolar e sentirmos que as escolas estão tranquilas, vivem um clima de estabilidade", disse.

O também primeiro-ministro saudou que os professores estejam "concentrados em transmitir conhecimento aos alunos e os alunos estão concentrados em adquirir a aprendizagem de que precisam".

Num discurso curto, antes do almoço, Montenegro transmitiu a Emanuel Magalhães -- que há quatro anos concorreu em Amares pelo PS - que "vai contar com o PSD e com todos aqueles que no PSD estão a exercer funções a nível nacional".

"Por estes dias, há muita gente que questiona a minha participação nesta campanha porque sou, simultaneamente, presidente do PSD e primeiro-ministro", disse, retomando um tema sobre o qual tinha sido questionado antes pela comunicação social.

"Ora, eu só sou um, portanto não há forma de eu estar dividido", justificou.

Ainda sobre o mesmo tema, Montenegro defendeu existirem benefícios desta dupla condição.

"Quanto mais informação, mais proximidade, mais ligação tiver o presidente do PSD com a realidade concreta, com as autarquias locais, melhor resultado pode ter a ação do presidente do PSD a exercer funções no Governo", afirmou.

Professor de profissão, Emanuel Magalhães está no segundo mandato consecutivo como vereador da oposição, atualmente na condição de independente, depois de anteriormente ter sido eleito pelo PS, assumindo, nessa ocasião, o cargo de vice-presidente.

Em 2017, Emanuel Magalhães fundou o MAIS -- Movimento Amares Independente e Solidário e nesse ano foi eleito vereador, ficando atrás da coligação PSD/CDS-PP e do PS.

A Câmara de Amares é, desde 2013, presidida pelo Manuel Moreira, que não se pode recandidatar por atingir os três mandatos permitidos por lei.

Moreira foi eleito pela primeira vez em 2015, pelo PS, sem maioria, mas, após várias divergências, o partido retirou-lhe a confiança política.

O autarca aliou-se depois à coligação PSD/CDS-PP, pela qual concorreu em 2017 e 2021, conseguindo duas vitórias com maioria absoluta.