Montenegro diz que objetivo do ciclo político-partidário que terminou não são resultados mas "governar bem"

"Podrmos, obviamente, mostrar satisfação pela obtenção destes resultados, mas isto não é o objectivo que nós queremos para a nossa ação política: isto é apenas o instrumento de que nós precisamos para cumprir o objectivo. O objectivo é mudar a vida das pessoas. O objectivo é governar bem", afirmou Luís Montenegro, no início do Conselho Nacional do partido, numa intervenção aberta à comunicação social.

Num discurso de cerca de meia hora, o presidente do PSD e também primeiro-ministro nunca se referiu ao Orçamento do Estado para 2026, que será votado na generalidade na próxima semana, centrando-se nos resultados eleitorais obtidos durante a sua liderança dos sociais-democratas.

No final, deixou um repto ao partido: "No dia em que nós evocamos a grande vitória que tivemos nas eleições autárquicas, a minha palavra para com o nosso partido, para com a nossa gente, é vamos ao trabalho. Nós vencemos as eleições para trabalhar", apelou.