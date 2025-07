Montenegro enaltece "legado militar e cívico de grande valor" de Garcia dos Santos

"O General Amadeu Garcia dos Santos, antigo Chefe de Estado Maior do Exército e Militar de Abril, deixa-nos um legado militar e cívico de grande valor, marcado pelo amor à Pátria e pelo serviço a Portugal", lê-se numa publicação na sua conta oficial na rede social `X` (antigo Twitter).

O chefe do executivo português endereça "sentidas condolências" à família e amigos em seu nome e do Governo português.

Amadeu Garcia dos Santos foi um dos seis oficiais das Forças Armadas que comandaram o golpe militar de 25 de Abril de 1974.

No governo do PS de António Guterres, Garcia dos Santos presidiu à Junta Autónoma das Estradas (JAE), da qual saiu após denunciar casos de corrupção.

Foi chefe do Estado-Maior do Exército entre 1982 e 1983 e secretário de Estado das Obras Públicas no II, III e IV Governos Provisórios, liderados pelo primeiro-ministro Vasco Gonçalves.

De acordo com o Exército, o velório será no domingo entre as 16:00 e as 23:00, na capela da Academia Militar, em Lisboa.

No dia 07, segunda-feira, o velório será retomado às 10:00, seguido da missa de Corpo Presente pelas 11:00. Posteriormente, o cortejo fúnebre seguirá para o Cemitério do Alto de São João, onde o corpo será cremado às 13:00.