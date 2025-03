Montenegro fala em contaminação e manipulação de informação para servir certos interesses

O primeiro-ministro questiona que interesses estão a servir aqueles que contaminam o debate com equívocos e com a manipulação da informação.

Crítica feita à oposição depois de ter voltado a defender que a alteração à lei dos solos, promovida pelo actual Governo, não alimenta a especulação imobiliária.



Em Oeiras, esta manhã, na inauguração de um programa habitacional, Luís Montenegro ouviu do presidente da Câmara um apelo para um acordo de regime na habitação.



A primeira pedra foi lançada ainda no Governo de António Costa e hoje foram entregues chaves a 64 famílias para habitação a renda acessível, no concelho de Oeiras.



De acordo com Isaltino Morais, este é o primeiro empreendimento em Portugal construído de raiz com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência.